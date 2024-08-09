Galatasaray'da Wilfried Zaha kadroya alınmadı! Ayrılık...

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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da Fildişili yıldız Wilfried Zaha kadroda yer almadı.

Premier Lig ekibi Crsytal Palace ile transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Wilfried Zaha'nın Hatayspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Wilfried Zaha'nın Crsytal Palace ile anlaşmaya vardığı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını beklediği kaydedildi.

GALATASARAY'DAN ZAHA AÇIKLAMASI

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

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SARI KIRMIZILI TARAFTARLA ATIŞTI

Wilfried Zaha, bir Galatasaray taraftarının sosyal medya hesabından attığı "Evine git ve negatif enerjini de beraberinde götür. Böyle sorunlu bir oyuncuya ihtiyacımız yok." mesajına "Çeneni kapat" yanıtını vermişti.

Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik katkı yaparken performansı nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kaldı.