Galatasaray'da Victor Osimhen'in alternatifi bulundu! Formayı önceden giymişti

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Galatasaray, Victor Osimhen’i takımda tutmak için her şeyi yapmaya hazır, mali olarak şartlar hazırlanmış durumda. İtalyan basınının iddiasına göre Al Hilal de bu işten henüz vazgeçmiş değil.

Yine Çizme basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Osimhen’in temsilcileriyle temasa geçerek bir transfer ihtimalinin olup olmadığını sordu ancak Osimhen’in tercihi yapması halinde Türkiye’de Galatasaray’dan başka takıma gitmesi zor görünüyor.

SÖZLEŞMESİ RESMEN SONA ERİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da (bugün) sona erecek olan Victor Osimhen, Napoli tarafından kamp için kadroya çağrılacak. Napoli Kulübü, Osimhen’in 14 veya 15 Temmuz’da sağlık kontrolleri için takımla olmasını ve ardından kampa katılmasını bekliyor.

‘KARARINI BEKLİYORUZ’

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, “Osimhen için çalışmalar devam ediyor. Kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

B PLANI BONIFACE!

Galatasaray, Osimhen’den olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise B planını belirledi. Sarı- Kırmızılılar, Bundesliga devi Leverkusen’de forma giyen Nijeryalı golcü Victor Boniface ile ilgileniyor.

MİLLİ TAKIMDAN YAKIN ARKADAŞI

24 yaşındaki forvetin Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 27 maçta boy gösteren Boniface, 11 gol atarken 2 de asist yaptı. Nijerya Milli Takımı’nda 13 kez görev alan yıldız oyuncu, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Yıldız futbolcu Nisan ayında Osimhen'in gönderdiği Galatasaray formasını sırtına geçirmiş ve sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşmıştı.