Galatasaray'da Victor Osimhen'den üçlü! Taraftarların yanına çıktı

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Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Victor Osimhen, maçın ardından taraftarlarla bütünleşti.

Son düdük sonrası klasikleşen takım - taraftar kutlamasında üçlü çektiren isim olan Osimhen, daha sonra taraftarların arasına girip sete çıktı.

Yıldız futbolcu bunun ardından tribünden aldığı büyük bayrağı sahada dalgalandırdı.

Ayrıca diğer yeni transferler Jakobs ve Sallai de ayrı ayrı üçlü çektirdi.

Osimhen, tribünde taraftarlarla bütünleşti 🦁pic.twitter.com/9MureQNUFG — Spor Arena (@sporarena) September 14, 2024

RİZESPORLU FUTBOLCUYA TELEFON NUMARASINI VERDİ

Osimhen'e taraftarların yanı sıra rakip futbolcuların da ilgisi vardı. Nijeryalı yıldız, tünelde Rizesporlu bir futbolcuya formasını ve telefon numarasını verirken görüntülendi.