Galatasaray'da Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası rakiplere gönderme! 'Bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyorlar'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 14:37

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti ve 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı - kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen, şampiyonluğun ardından sosyal medyada canlı yayın açtı. Nijeryalı oyuncu, yaptığı açıklamalarda rakiplere göndermelerde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında, Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta sarı kırmızılılar 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluk sonrası sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in sözleri şu şekilde oldu:

"BAŞKASI KAZANDIĞINDA SIKICI OLUYOR, ÇÜNKÜ BİZİM GİBİ KUTLAMA YAPMAYI BİLMİYORLAR"

“Herkese selamlar. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Galatasaray taraftarlarına selamlar. Halkıma selamlar. Başkası kazandığında sıkıcı oluyor, çünkü bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyorlar. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Çalışmaya devam edin, anladınız mı? Antrenman yapmaya devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu.

Gelecek sezon tekrar döneceğiz. Geliyoruz. İstanbul bizim. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece denemeye devam edin.

Hastanedeki insanlara çabuk iyileşmelerini söyledim, çünkü başkası kazandığında sıkıcı oluyor. Bizim gibi kutlama bilmiyorlar. Bu yüzden kazanmaya devam etmeliyiz. Gelecek sezon da aynı hırsla geri döneceğiz.

