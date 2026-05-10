Galatasaray'da Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası rakiplere gönderme! 'Bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyorlar'

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında, Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta sarı kırmızılılar 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluk sonrası sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in sözleri şu şekilde oldu:

"BAŞKASI KAZANDIĞINDA SIKICI OLUYOR, ÇÜNKÜ BİZİM GİBİ KUTLAMA YAPMAYI BİLMİYORLAR"





“Herkese selamlar. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Galatasaray taraftarlarına selamlar. Halkıma selamlar. Başkası kazandığında sıkıcı oluyor, çünkü bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyorlar. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Çalışmaya devam edin, anladınız mı? Antrenman yapmaya devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu.

Gelecek sezon tekrar döneceğiz. Geliyoruz. İstanbul bizim. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece denemeye devam edin.

Hastanedeki insanlara çabuk iyileşmelerini söyledim, çünkü başkası kazandığında sıkıcı oluyor. Bizim gibi kutlama bilmiyorlar. Bu yüzden kazanmaya devam etmeliyiz. Gelecek sezon da aynı hırsla geri döneceğiz.