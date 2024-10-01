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Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig
Galatasarayda Victor Osimhenden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 18:37

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

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Galatasaray, Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'a dair açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." denildi.

Victor Osimhen'in Avrupa Ligi'ndeki Rigas FS maçında kadroda olması beklenmiyor.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Süper Lig

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