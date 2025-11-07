×
Futbol Haberleri

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax maçı itirafı ve Sane övgüsü!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 19:13

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da hat-trick yapan Victor Osimhen, maç hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Ajax maçının hikayesi hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Victor Osimhen'in açıklamaları;

Ajax'a karşı oynamak her zaman zor, özellikle de kendi sahalarında oynadıklarında.

NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Bence Ajax'ın kendi kimliği var ve genç bir kadrosu var, belirli bir oyun anlayışıyla oynuyorlar. Buraya son geldiğimizde zorlanmıştık. Şimdi neredeyse aynı takıma karşı oynuyorduk ve en iyi şekilde oynamamız gerekiyordu. Bir noktada Ajax üstünlük sağladı ve neler yapabileceklerini gösterdi, ama biz bitirici vuruşlarda çok etkiliydik. Bu da galibiyeti garantilememize yardımcı oldu.

İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ

Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick atmak harika bir duygu. Benim için bu turnuva inanılmaz derecede önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal edersiniz. Maç öncesinde çalan müziği duymak ekstra motivasyon sağlıyor. Bu hat-trick için çok mutluyum, ama bunu takım arkadaşlarım olmadan yapamazdım. Kutlayacak bir şeyimiz var.

İLK GOLÜNÜ ANLATTI

Savunmacının önce önüne geçtim, sanki ileri kaçacakmışım gibi yaptım. Sonra da geri çekildim ve tam arkasına geçtim. Top gelmeden önce nerede olduğumu hiç anlayamadı. Ama gol tamamen Leroy Sane'nin sayesinde oldu.

MASKE TAKMIYORMUŞUM GİBİ

Gayet iyi görüyorum çünkü maske sanki hiçbir şey takmıyormuşum gibi. Yüzüme taktığımda yüzüm dışarı fırlıyor gibi oluyor. Böyle baktığımda, yana baktığımda hiç maske yokmuş gibi hissediyorum. Ama tabii ki her şeyi net görüyorum.

#Galatasaray#Osimhen#Şampiyonlar Ligi

