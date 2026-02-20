×
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Konyaspor maçında yok

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Osimhen#Konyaspor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 17:08

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen'in tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

