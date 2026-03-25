Galatasaray'da Victor Osimhen için çılgın iddia: Dünya devinin listesinde!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den rekor bonservisle renklerine bağladığı Victor Osimhen için çılgın bir iddia gündeme düştü.

BARCELONA LİSTEYE ALDI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Barcelona, Victor Osimhen'i transfer listesine aldı.

ALVAREZ OLMAZSA OSIMHEN

Haberde, Katalan ekibinin Atletico Madrid'den Julian Alvarez için girişimde bulunacağı yazıldı. Söz konusu bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise Nijeryalı yıldız için Galatasaray'ın kapısının çalınacağı belirtildi.

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde ise sarı kırmızlıların sezon başında 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği süper yıldız için Paris Saint Germain, Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinin takipte olduğu öne sürülmüştü.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta 2284 dakika süre alan Osimhen, 19 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Osimhen, 7 defa da asist katkısıyla ön plana çıktı.