Galatasaray'da Victor Osimhen için çılgın iddia: Dünya devinin listesinde!

#Galatasaray#Victor Osimhen#Transfer
Galatasarayda Victor Osimhen için çılgın iddia: Dünya devinin listesinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 21:45

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen için dış basından çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Nijeryalı oyuncunun Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdiği yazıldı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den rekor bonservisle renklerine bağladığı Victor Osimhen için çılgın bir iddia gündeme düştü.

BARCELONA LİSTEYE ALDI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Barcelona, Victor Osimhen'i transfer listesine aldı.

ALVAREZ OLMAZSA OSIMHEN

Haberde, Katalan ekibinin Atletico Madrid'den Julian Alvarez için girişimde bulunacağı yazıldı. Söz konusu bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise Nijeryalı yıldız için Galatasaray'ın kapısının çalınacağı belirtildi.

Galatasarayda Victor Osimhen için çılgın iddia: Dünya devinin listesinde

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde ise sarı kırmızlıların sezon başında 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği süper yıldız için Paris Saint Germain, Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinin takipte olduğu öne sürülmüştü.

Gözden KaçmasınOsimhenden Okan Buruk ve Dursun Özbeke şampiyonluk sözü Hastane ziyaretinde duygusal anlarOsimhen'den Okan Buruk ve Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü! Hastane ziyaretinde duygusal anlarHaberi görüntüle

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta 2284 dakika süre alan Osimhen, 19 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Osimhen, 7 defa da asist katkısıyla ön plana çıktı.

#Galatasaray#Victor Osimhen#Transfer

