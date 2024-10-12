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Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Beşiktaş
Galatasarayda Osimhen gelişmesi Beşiktaş derbisinde...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 19:27

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısında sakatlanan Victor Osimhen'de yeni gelişme yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen'de yeni gelişme yaşandı.

Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Victor Osimhen sakatlığını atlattı.

Bireysel antrenmanlara başlayan Victor Osimhen, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı kırmızılı takımda bu sezon 4 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen'in, Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Beşiktaş

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