Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası: 3 haftada 7 yaptı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların en etkili isimlerinden biri yine Victor Osimhen oldu.

SARA’YA HARİKA ASİST

Galatasaray’ı öne geçiren golün hazırlayıcısı Victor Osimhen oldu.

Yeni transfer Batrakov’un ceza sahasının ön çizgisine doğru gönderdiği topu topuğuyla Gabriel Sara’nın önüne bırakan Nijeryalı yıldız, klasını bir kez daha gösterdi. Brezilyalı futbolcu ise çaprazdan yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

PENALTIYI ALDI, GOLÜNÜ ATTI

Dakikalar 60’ı gösterdiğinde bu kez Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı futbolcunun ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından VAR incelemesi yapıldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

Haberin Devamı

Topun başına geçen Osimhen, kaleciyi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu.

GOLÜ OFSAYTA TAKILDI





Osimhen, 68. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Sallai’nin ceza sahasına gönderdiği ortada topu ağlara gönderen yıldız futbolcunun golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

7 GOLE DİREKT KATKI





Ligin ilk haftasında Çorum FK karşısında 2, ikinci haftada Erzurumspor FK karşısında da 2 gol atan Nijeryalı yıldız, Göztepe maçında kaydettiği golle birlikte sezonun ilk 3 haftasında 5 gole ulaştı.

Victor Osimhen'in 2 de asisti bulunuyor.

EN ÇOK ŞUT ÇEKTİĞİ MAÇ

Öte yandan Nijeryalı yıldız, Süper Lig kariyerinde en çok şut çektiği maçı geride bıraktı.

Osimhen, Lis'in koruduğu Göztepe kalesini 90 dakikada toplam 15 kez yokladı.