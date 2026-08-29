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Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası: 3 haftada 7 yaptı!

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Göztepe
Galatasarayda Victor Osimhen fırtınası: 3 haftada 7 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 23:29

Galatasaray formasıyla üçüncü sezonuna da fırtına gibi başlayan Victor Osimhen, Göztepe karşısında da performansıyla geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı mücadelede Nijeryalı yıldız, 2 gole direkt katkı sağladı.

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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların en etkili isimlerinden biri yine Victor Osimhen oldu.

SARA’YA HARİKA ASİST

Galatasaray’ı öne geçiren golün hazırlayıcısı Victor Osimhen oldu.

Yeni transfer Batrakov’un ceza sahasının ön çizgisine doğru gönderdiği topu topuğuyla Gabriel Sara’nın önüne bırakan Nijeryalı yıldız, klasını bir kez daha gösterdi. Brezilyalı futbolcu ise çaprazdan yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Galatasarayda Victor Osimhen fırtınası: 3 haftada 7 yaptı

PENALTIYI ALDI, GOLÜNÜ ATTI

Dakikalar 60’ı gösterdiğinde bu kez Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı futbolcunun ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından VAR incelemesi yapıldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

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Topun başına geçen Osimhen, kaleciyi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu.

GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasarayda Victor Osimhen fırtınası: 3 haftada 7 yaptı

Osimhen, 68. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Sallai’nin ceza sahasına gönderdiği ortada topu ağlara gönderen yıldız futbolcunun golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

7 GOLE DİREKT KATKI

Galatasarayda Victor Osimhen fırtınası: 3 haftada 7 yaptı

Ligin ilk haftasında Çorum FK karşısında 2, ikinci haftada Erzurumspor FK karşısında da 2 gol atan Nijeryalı yıldız, Göztepe maçında kaydettiği golle birlikte sezonun ilk 3 haftasında 5 gole ulaştı.

Victor Osimhen'in 2 de asisti bulunuyor.

EN ÇOK ŞUT ÇEKTİĞİ MAÇ 

Öte yandan Nijeryalı yıldız, Süper Lig kariyerinde en çok şut çektiği maçı geride bıraktı.

Osimhen, Lis'in koruduğu Göztepe kalesini 90 dakikada toplam 15 kez yokladı. 

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Göztepe

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