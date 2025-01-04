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Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi büyüyor! Nijerya basını: 'Yakın bir kaynağa göre ayrılığın eşiğinde! Osimhen de istiyor'

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray
Galatasarayda Victor Osimhen endişesi büyüyor Nijerya basını: Yakın bir kaynağa göre ayrılığın eşiğinde Osimhen de istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 11:55

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan lider Galatasaray’da Osimhen şaşkınlığı yaşanıyor. İngilizlerin Rashford-Osimhen takası haberi sonrası bu kez Nijerya basını da çok yetkin bir kaynağa dayandırıldığını belirttiği haberine göre transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

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Galatasaray'da Göztepe maçına saatler kala Victor Osimhen endişesi yaşanıyor. Nijeryalı golcü ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

OSIMHEN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Dün İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Manchester United'ın, Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verilmişti: "Manchester United, küme düşme mücadelesinde golcü sıkıntısını çözmek için Victor Osimhen ve Marcus Rashford'ı içeren çarpıcı bir takas transferine sıcak bakıyor.

'M.UNITED BU AY KADROSUNA KATABİLİR'

Bu karar, Marcus Rashford'ın gelmiş geçmiş en yüksek maaşlı İngiliz futbolcu olma şansını reddetmesinin ardından geldi. Rashford, Napoli santrforu Victor Osimhen'i de içeren çarpıcı bir takas anlaşmasının merkezinde yer alıyor. Serbest kalma maddesi 62 milyon Sterlin olan Nijeryalı golcü, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor ancak Manchester United 26 yaşındaki oyuncuyu bu ay kadrosuna katabilir.”

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NİJERYA BASININDAN YENİ HABER: AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Fanatik’te yer alan habere göre Nijerya basınından ThePapers, spekülasyonu bir adım öteye taşıdı ve Osimhen'in bir yakınının, yıldız futbolcunun bu ay M.United'a gitmeyi istediğini söylediğini bildirdi. Söz konusu haberde ise şu ifadelere yer verildi: "The Papers olarak Nijerya'nın yıldız forveti Victor Osimhen'in İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu yetkin kaynaklara dayandırarak kesin bir şekilde bildirebiliriz.’

'VICTOR OSIMHEN ŞİMDİDEN BU TRANSFERİ İSTİYOR!'

Osimhen'e yakın bir kaynağın ThePapers'a yaptığı açıklamada, Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde forvet oyuncusunun Manchester United'a gideceğini söyledi. Kaynak, 'Victor Osimhen ayrılacak! İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor' ifadelerini kullandı.

Haberde, Manchester United'ın yeni yıldızı olması beklenen Victor Osimhen, Napoli'nin Old Trafford kulübüyle anlaşması halinde Premier Lig'in en çok kazanan oyuncuları arasında yer alacağı ifade edildi. 

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray

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