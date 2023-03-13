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Galatasaray'da Victor Nelsson’un yokluğunda Konya’da Kaan Ayhan sahada

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#Galatasaray#Victor Nelsson#Kaan Ayhan
Galatasarayda Victor Nelsson’un yokluğunda Konya’da Kaan Ayhan sahada
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Devre arası Sassuolo’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sarı kırmızılılar ile ilk kez 11’de sahaya çıkacak.

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Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta 75. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düşen Victor Nelsson hafta sonu Konyaspor ile oynanacak mücadelede formaya giyemeyecek. Başarılı stoperin yokluğunda deplasmanda Kaan Ayhan’ın forma giymesi bekleniyor.

SADECE 1 DAKiKA OYNAYABiLDi

Devre arası İtalya Serie A ekibi Sassuolo’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sarı kırmızılı forma ile ilk kez 11’de sahaya çıkacak. Kaan Ayhan ara transferde geldiği Cimbom’da sadece Trabzonspor maçının son 1 dakikasında görev alırken Kasımpaşa mücadelesinde kulübede kalmıştı.

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#Galatasaray#Victor Nelsson#Kaan Ayhan

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