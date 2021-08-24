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GeriFutbol Galatasaray'da Victor Nelsson'un ilk maç mutluluğu! "Harika hissettim"
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 00:15 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ilk maç mutluluğu! "Harika hissettim"

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Galatasaray'da Victor Nelsson'un ilk maç mutluluğu! "Harika hissettim"

Hatayspor'a karşı Galatasaray formasını ilk kez giyen Victor Nelsson, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, Hatayspor maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Nelsson'un açıklamaları;

"Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ambiyansı, yarattıkları atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum."

"Bir stoper olduğum için en önemli işim defans yapmak. Bunu seviyorum. Topu uzaklaştırmayı, kendi kalemi savunmayı, korumayı seven biriyim. Yerden ve havadan müdahalelere önem veririm ve bu konuda iyiyim. Ofansı da seven, bloklar arasına pas atmayı da severim ama ilk işim savunma yapmak."

Galatasarayda Victor Nelssonun ilk maç mutluluğu Harika hissettim

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