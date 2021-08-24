Galatasaray'da Victor Nelsson'un ilk maç mutluluğu! "Harika hissettim"

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, Hatayspor maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Nelsson'un açıklamaları;

"Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ambiyansı, yarattıkları atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum."

"Bir stoper olduğum için en önemli işim defans yapmak. Bunu seviyorum. Topu uzaklaştırmayı, kendi kalemi savunmayı, korumayı seven biriyim. Yerden ve havadan müdahalelere önem veririm ve bu konuda iyiyim. Ofansı da seven, bloklar arasına pas atmayı da severim ama ilk işim savunma yapmak."

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...