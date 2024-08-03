Galatasaray'da Victor Nelsson'dan büyük hatalar

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Galatasaray’ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş maçında kırmızı kart görürken yaptığı hatalarla maça damgasını vurdu.

Müsabakanın hemen başında kayarak düşen ve önündeki topu Ciro Immobile'ye kaptıran Nelsson, henüz 23. saniyede takımının geriye düşmesine neden oldu.

Maç boyunca sarı kırmızılı takımın savunması güven vermezken 87. dakikada Victor Nelsson bir hata daha yaptı.

Maçın 87. dakikasında orta sahada siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu’na yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Nelsson’a direkt kırmızı kart gösterdi.