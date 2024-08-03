×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Victor Nelsson'dan büyük hatalar

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Nelsson#Beşiktaş
Galatasarayda Victor Nelssondan büyük hatalar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 22:59

Galatasaray'ın Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmaya kötü performansıyla damga vuran isim Victor Nelsson oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş maçında kırmızı kart görürken yaptığı hatalarla maça damgasını vurdu.

Müsabakanın hemen başında kayarak düşen ve önündeki topu Ciro Immobile'ye kaptıran Nelsson, henüz 23. saniyede takımının geriye düşmesine neden oldu.

Maç boyunca sarı kırmızılı takımın savunması güven vermezken 87. dakikada Victor Nelsson bir hata daha yaptı.

Maçın 87. dakikasında orta sahada siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu’na yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Nelsson’a direkt kırmızı kart gösterdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Nelsson#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!