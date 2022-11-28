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Galatasaray'da Victor Nelsson için son fiyat 25 milyon Euro! Dünya Kupası'nda dikkatleri çekti | Giroud ve Rabiot tebrik etti

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#Galatasaray#Victor Nelsson#Dünya Kupası
Galatasarayda Victor Nelsson için son fiyat 25 milyon Euro Dünya Kupasında dikkatleri çekti | Giroud ve Rabiot tebrik etti
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Galatasaray, Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı stoper için tavrını belirledi. İspanya, İtalya ve İngiltere hayali olan Nelsson’da gelecek teklifler için yönetim pazarlığa kapalı. Sezon başı Sevilla’nın 15+3 milyon Euro’luk teklifini reddeden Cimbom serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro’dan aşağı bir rakama transfere izin vermeyecek.

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Victor Nelsson, Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı. Sezon başında takımın diğer bir stoperi Marcao’yu da alan Sevilla Kulübü’nün kadrosuna katmak istediği Nelsson için son teklifi 15 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon Euro’ydu. Bu teklife ‘hayır’ diyen Galatasaray, ocak ayı için de tavrını netleştirdi.

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YÖNETİM PAZARLIĞA KAPALI

Dünya Kupası’nda turnuvanın favorilerinden Fransa karşısında başarılı bir oyun sergileyip Giroud’nun maç sonunda “Bugün gol atamamış olmamın sebebi defanstaki sarı kafalı çocuktu” açıklaması ile takdirini kazanan Nelsson vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin radarına girip La Liga, Serie A ya da Premier Lig hayali olan Nelsson için Galatasaray yönetimi ocakta ciddi teklifler geleceğinden emin. Ancak sarı kırmızılılar devre arasında pazarlığa kapalı olacak.

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Galatasarayda Victor Nelsson için son fiyat 25 milyon Euro Dünya Kupasında dikkatleri çekti | Giroud ve Rabiot tebrik etti

1.5 YILDA 3.5 KAT KAZANDIRACAK

Ve sarı kırmızılı kulüp Nelsson’un transferinin tek şartı olarak kontratında yer alan ‘25 milyon Euro’luk fesih bedelini’ çözüm formülü olarak gösterecek. Galatasaray’a, 1.5 yıl önce 7 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Nelsson’un kontratına serbest kalma bedeli olarak 25 milyon Euro yazılmıştı. Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcunun transferine ancak fesih bedeli yatırılırsa onay verecek. Satış gerçekleşirse Nelsson kulübe 1.5 yılda 3.5 kat para kazandırmış olacak.

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MAÇ SONU GiROUD VE RABiOT TEBRiK ETTi

Victor Nelsson, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa’ya karşı oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. 2-1 sona eren mücadelede Giroud’yu başarıyla marke eden Nelsson’u maç sonunda orta sahada tebrik eden isimlerden biri Rabiot oldu. Gruptaki ilk maçta Avustralya’ya iki gol kaydeden Giroud ise 90 dakikada skor üretememesi ile alakalı “Bugün gol atamamamın sebebi Danimarka defansındaki sarı kafalı çocuktu” diyerek Nelsson’dan övgüyle bahsetti.

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FRANSA MAÇI PERFORMANSI

69 İsabetli Pas (%93)
3 İsabetli Uzun Pas (%100)
4 Kazanılan Hava Topu
3 Sahipsiz top kazanma
2 Pas arası

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#Galatasaray#Victor Nelsson#Dünya Kupası

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