Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da kadro planlaması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başlarken savunma hattında önemli bir gelişme yaşandı.

NELSSON'A YOL GÖRÜNDÜ

Sarı-Kırmızılılar’da Victor Nelsson için bir kez daha ayrılık yolu göründü. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği 27 yaşındaki Danimarkalı stoperin yeniden kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

MONZA TALİP

Geçtiğimiz sezonu İtalyan temsilcisi Hellas Verona’da geçiren Danimarkalı savunmacıya bu kez bir başka Serie A ekibi Monza talip oldu. Monza ile Galatasaray yönetimi arasındaki görüşmelerin başladığı ve tarafların kiralama şartları üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü aktarıldı.

Haberin Devamı

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi devam eden Nelsson’un da sürekli forma şansı bulabileceği ve kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.