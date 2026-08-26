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Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Nelsson#Transfer
Galatasarayda Victor Nelsson gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 13:17

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediği belirtilen Victor Nelsson'un yeniden kiralık gönderilmesine karar verildi.

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Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da kadro planlaması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başlarken savunma hattında önemli bir gelişme yaşandı.

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NELSSON'A YOL GÖRÜNDÜ

Sarı-Kırmızılılar’da Victor Nelsson için bir kez daha ayrılık yolu göründü. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği 27 yaşındaki Danimarkalı stoperin yeniden kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

Galatasarayda Victor Nelsson gelişmesi

MONZA TALİP

Geçtiğimiz sezonu İtalyan temsilcisi Hellas Verona’da geçiren Danimarkalı savunmacıya bu kez bir başka Serie A ekibi Monza talip oldu. Monza ile Galatasaray yönetimi arasındaki görüşmelerin başladığı ve tarafların kiralama şartları üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü aktarıldı.

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DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi devam eden Nelsson’un da sürekli forma şansı bulabileceği ve kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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#Galatasaray#Victor Nelsson#Transfer

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