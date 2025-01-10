Galatasaray'da veda yakın: Hakim Ziyech

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Galatasaray'da Okan Buruk'un planlarında yer almayan Hakim Ziyech için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

360Saudi'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh, Faslı oyuncuyla sözlü anlaşmaya vardı.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞME

Sarı-kırmızılılardan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu, Arabistan ekibiyle anlaştı. Al-Fateh yönetimi, şimdi de yıldız futbolcu için Galatasaray ile kısa süre içinde temasa geçecek.

31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. Ziyech, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp 1 asist yaptı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

"Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak"