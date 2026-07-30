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Galatasaray'da veda vakti: Okan Buruk üstünü çizdi, sözleşmesi feshedilecek!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Okan Buruk
Galatasarayda veda vakti: Okan Buruk üstünü çizdi, sözleşmesi feshedilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:12

Süper Lig'deki yabancı oyuncu sınırlamasıyla nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da ilk ayrılacak isim belli oldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray bu serisini devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TFF'nin belirlediği yabancı kuralının ardından bazı isimlerle yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık belli oldu.

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NELSSON, OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİRMEYİ BAŞARAMADI

Kamp performansı savunmadaki diğer oyunculara göre daha iyi olsa da Victor Nelsson yine teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

Galatasarayda veda vakti: Okan Buruk üstünü çizdi, sözleşmesi feshedilecek

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, teklif bulunmayan Danimarkalı stoperin kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

Galatasarayda veda vakti: Okan Buruk üstünü çizdi, sözleşmesi feshedilecek

PERFORMANSI

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2021 yazında 7 milyon eurokarşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla 3.5 yılda 144 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti, 17 sarı - 2 kırmızı kart gördü.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Verona'da forma giyen Nelsson, 38 maçta 3316 dakika sahada kalmış ve 4 sarı kart görmüştü.

Galatasarayda veda vakti: Okan Buruk üstünü çizdi, sözleşmesi feshedilecek

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Okan Buruk

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