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Galatasaray’da Van Aanholt ve Seferovic ile yollar ayrıldı

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#Galatasaray#Haris Seferovic#Patrick Van Aanholt
Galatasaray’da Van Aanholt ve Seferovic ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 13:42

Galatasaray, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt’u PSV’ye, bu sezon başında renklerine bağladığı Haris Seferovic’i ise Celta Vigo’ya gönderdi.

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Dün Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, giden oyuncular konusunda hareketli saatler yaşıyor.

Kış transfer penceresi bugün itibarıyla kapanacak Avrupa’da Hollanda’dan PSV ve İspanya’dan Celta Vigo, Galatasaray ile kontağa geçti.

PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve hem oyuncuyu hem de kulübü ikna ederek Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Van Aanholt, sağlık kontrollerinden geçmek için ailesiyle birlikte bugün İstanbul’dan ayrıldı.

Galatasaray, Hollandalı sol beki geçen sezon Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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32 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takımla 62 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 5 asist yaptı.

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SEFEROVIC, CELTA VIGO'YA GİTTİ

Haris Seferovic için ise Celta Vigo teklifte bulundu.

Kasımpaşa ile anlaşma aşamasında olan Galatasaray, Benfica’nın, oyuncunun İspanya’da forma giymesini istemesi nedeniyle rotayı Celta Vigo’ya çevirdi.

Celta Vigo ile anlaşma sağlayan Seferovic de bugün İstanbul’dan ayrılacak.

Galatasaray, İsviçreli golcü için 1 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

30 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takımla 13 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

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#Galatasaray#Haris Seferovic#Patrick Van Aanholt

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