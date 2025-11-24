Galatasaray'da Union SG maçı öncesi 6 oyuncu antrenmana çıkmadı!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45’te başlayacak maçı İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek.
6 OYUNCU SON ANTRENMANA KATILMADI
Sarı-kırmızlılarda Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde maç öncesi yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Wilfired Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen katılmadı.
Bu isimlerin zorlu mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.