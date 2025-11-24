×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Union SG maçı öncesi 6 oyuncu antrenmana çıkmadı!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Union SG
Galatasarayda Union SG maçı öncesi 6 oyuncu antrenmana çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 17:43

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 6 oyuncu maç öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45’te başlayacak maçı İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek.

Gözden KaçmasınUnion SG CEOsu Philippe Bormanstan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Ambiyans daha iyi olacakUnion SG CEO'su Philippe Bormans'tan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Ambiyans daha iyi olacakHaberi görüntüle

6 OYUNCU SON ANTRENMANA KATILMADI

Sarı-kırmızlılarda Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde maç öncesi yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Wilfired Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen katılmadı.

Bu isimlerin zorlu mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Union SG

BAKMADAN GEÇME!