Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Göztepe maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli kalecinin, Galatasaray’ın Başakşehir karşılaşmasında kaleyi koruması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Deniz Gül ve modern santrfor devrimi Haberi görüntüle





BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KALEDE OLACAK

Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli eldivenin, sarı-kırmızılıların cuma günü Başakşehir'le oynayacağı maçta kaleyi koruyacağı aktarıldı.

MAÇA HAZIRLANIYOR

Galatasaray’da böylece Uğurcan Çakır’ın yaşadığı sakatlık endişesi de sona ermiş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli kalecinin yeniden formasına kavuşmasıyla birlikte Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor.