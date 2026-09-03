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Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Futbol
Galatasarayda Uğurcan Çakırın son durumu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:31

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Göztepe maçı öncesi ağrıları nedeniyle sahaya çıkamamıştı. Tecrübeli kalecinin son durumu belli oldu.

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Göztepe maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli kalecinin, Galatasaray’ın Başakşehir karşılaşmasında kaleyi koruması bekleniyor.

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Galatasarayda Uğurcan Çakırın son durumu belli oldu

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KALEDE OLACAK

Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli eldivenin, sarı-kırmızılıların cuma günü Başakşehir'le oynayacağı maçta kaleyi koruyacağı aktarıldı.

MAÇA HAZIRLANIYOR

Galatasaray’da böylece Uğurcan Çakır’ın yaşadığı sakatlık endişesi de sona ermiş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli kalecinin yeniden formasına kavuşmasıyla birlikte Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor.

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#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Futbol

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