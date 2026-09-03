Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu!

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Göztepe maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli kalecinin, Galatasaray’ın Başakşehir karşılaşmasında kaleyi koruması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KALEDE OLACAK
Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tecrübeli eldivenin, sarı-kırmızılıların cuma günü Başakşehir'le oynayacağı maçta kaleyi koruyacağı aktarıldı.
MAÇA HAZIRLANIYOR
Galatasaray’da böylece Uğurcan Çakır’ın yaşadığı sakatlık endişesi de sona ermiş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli kalecinin yeniden formasına kavuşmasıyla birlikte Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor.