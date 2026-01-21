×
Galatasaray'da Uğurcan Çakır son bölümde sahne aldı, kurtarışlarıyla Atletico Madrid maçında parladı!

Güncelleme Tarihi:

Galatasarayda Uğurcan Çakır son bölümde sahne aldı, kurtarışlarıyla Atletico Madrid maçında parladı
Yağızcan Yaver
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 22:52

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla karşılaşmaya damga vurdu. Başarılı kaleci, son bölümde ortaya koyduğu performansla ile gecenin öne çıkan ismi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Atletico Madrid'i konuk etti.

Seyrantepe'de oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, temsilcimizin golünü 20. dakikada Llorente kendi kalesine attı. İspanyol ekibini ise tek sayısı 4. dakikada Simeone'den geldi.

PUANIMIZI 10'A ÇIKARDIK

Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetmişti.

Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA SON 17 MAÇIN 12'SİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ÜST ÜSTE 2 KRİTİK KURTARIŞ

Mücadelenin 84. dakikadasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Griezmann’ın kullandığı frikikte kaleci Uğurcan Çakır harika uzanarak topu kornere çelmeyi başardı. 

Bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra ise Uğurcan Çakır, Griezmann’ın pasında ceza sahası sağ çaprazdan Baena’nın yaptığı vuruşta kalesinde devleşti. Dönen topu ise Eren Elmalı kornere gönderdi.

Galatasarayda Uğurcan Çakır son bölümde sahne aldı, kurtarışlarıyla Atletico Madrid maçında parladı

Taraftarlar, pozisyonun ardından Uğurcan Çakır'ın lehinde tezahüratlarda bulundu.

Kritik karşılaşmayı toplam 3 kurtarışla tamamlayan Uğurcan Çakır, geriden oyun kurulumuna da 21'de 15 uzun pas isabeti yakalayarak yardımcı oldu. 

Uğurcan, alınan 1 puanda büyük payın sahibi oldu.

"TEK AMACIM TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Performansına da değinen milli kaleci, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." sözlerini sarf etti. 

