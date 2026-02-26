Galatasaray'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti: İtalya'da kurtarışlarıyla turun mimarlarından oldu!

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşıyor.

Galatasaray, ilk maçta 5-2 yendiği İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden karşılaşmada 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16'ya yazdırdı.

Temsilcimizde ön plana çıkan isimlerden biri kalesinde devleşen Uğurcan Çakır oldu.

KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA HARİKA REFLEKS

Karşılaşmaya yoğun baskıyla başlayan Torino ekibi, temsilcimizin kalesini ilk yarıda birçok kez yokladı.

Önce maçın 22. dakikasında Locatelli’nin ceza sahası dışından sert şutunda kalesinde büyüyen Uğurcan Çakır, enfes bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

Ardından dakikalar 30'u gösterdiğinde gelişen Juventus atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız, köşeye çok sert vurdu.

Savunmada Davinson Sanchez'e çarparak yön değiştiren topu Uğurcan Çakır, mükemmel bir refleks göstererek kornere çelmeyi başardı.

PENALTIYA ENGEL OLAMADI





Mücadelenin 35. dakikasında Juventus aradığı golü penaltıdan buldu.

Ceza sahası içinde Torreira’nın Thuram’a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Manuel Locatelli, Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti.

118'DE HAYATİ KURTARIŞ

Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu ile ön plana çıkan Uğurcan Çakır, 118. dakikada skor 3-1'ken hayati bir kurtarışa imza attı.

Sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova’nın çaprazdan vuruşunda Uğurcan harika bir refleks göstererek gole izin vermedi.

Dönen topta ise temsilcimiz Barış Alper Yılmaz ile maçın fişini çekti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Juventus ataklarına karşı takımını ayakta tutan milli kalecinin kalesinde 5.06 gol beklentisi oluştu. Çakır, buna karşın 3 gol yemesine rağmen, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Uğurcan Çakır'ın Juventus karşısında sergilediği performans;

Kurtarış: 6

İsabetli uzun pas: 12

Kazanılan hava topu: 1