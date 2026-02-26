×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti: İtalya'da kurtarışlarıyla turun mimarlarından oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Juventus
Galatasarayda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti: İtalyada kurtarışlarıyla turun mimarlarından oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 00:06

Galatasaray, 5-2'nin rövanşında konuk olduğu Juventus karşısında 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atladığı maçta kalesinde devleşen Uğurcan Çakır karşılaşmaya damga vurdu. 120 dakika oynanan maçta kalesinde 5.06 gol beklentisi oluşan milli eldiven, yaptığı kritik kurtarışlarla turu getirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşıyor.

Galatasaray, ilk maçta 5-2 yendiği İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden karşılaşmada 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16'ya yazdırdı.

Temsilcimizde ön plana çıkan isimlerden biri kalesinde devleşen Uğurcan Çakır oldu. 

KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA HARİKA REFLEKS 

Karşılaşmaya yoğun baskıyla başlayan Torino ekibi, temsilcimizin kalesini ilk yarıda birçok kez yokladı. 

Önce maçın 22. dakikasında  Locatelli’nin ceza sahası dışından sert şutunda kalesinde büyüyen Uğurcan Çakır, enfes bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

Galatasarayda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti: İtalyada kurtarışlarıyla turun mimarlarından oldu

Haberin Devamı

Ardından dakikalar 30'u gösterdiğinde gelişen Juventus atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız, köşeye çok sert vurdu. 

Savunmada Davinson Sanchez'e çarparak yön değiştiren topu Uğurcan Çakır, mükemmel bir refleks göstererek kornere çelmeyi başardı. 

PENALTIYA ENGEL OLAMADI

Galatasarayda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti: İtalyada kurtarışlarıyla turun mimarlarından oldu

Mücadelenin 35. dakikasında Juventus aradığı golü penaltıdan buldu.

Ceza sahası içinde Torreira’nın Thuram’a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Manuel Locatelli, Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti. 

Gözden KaçmasınAvrupanın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdıAvrupa'nın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı!Haberi görüntüle

118'DE HAYATİ KURTARIŞ

Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu ile ön plana çıkan Uğurcan Çakır, 118. dakikada skor 3-1'ken hayati bir kurtarışa imza attı. 

Sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova’nın çaprazdan vuruşunda Uğurcan harika bir refleks göstererek gole izin vermedi.

Dönen topta ise temsilcimiz Barış Alper Yılmaz ile maçın fişini çekti ve adını son 16 turuna yazdırdı. 

Haberin Devamı

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Juventus ataklarına karşı takımını ayakta tutan milli kalecinin kalesinde 5.06  gol beklentisi oluştu. Çakır, buna karşın 3 gol yemesine rağmen, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.  

Uğurcan Çakır'ın Juventus karşısında sergilediği performans; 

Kurtarış: 6
İsabetli uzun pas: 12
Kazanılan hava topu: 1

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Juventus

BAKMADAN GEÇME!