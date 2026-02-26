Galatasaray'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti: İtalya'da ilk yarıda ön plana çıkan tek isim oldu!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İlk 45 dakikada temsilcimizde ön plana çıkan tek isim kalesinde devleşen Uğurcan Çakır oldu.
KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA HARİKA REFLEKS
Karşılaşmaya yoğun baskıyla başlayan Torino ekibi, temsilcimizin kalesini ilk yarıda birçok kez yokladı.
Önce maçın 22. dakikasında Locatelli’nin ceza sahası dışından sert şutunda kalesinde büyüyen Uğurcan Çakır, enfes bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
Ardından dakikalar 30'u gösterdiğinde gelişen Juventus atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız, köşeye çok sert vurdu.
Savunmada Davinson Sanchez'e çarparak yön değiştiren topu Uğurcan Çakır, mükemmel bir refleks göstererek kornere çelmeyi başardı.
PENALTIYA ENGEL OLAMADI
Mücadelenin 35. dakikasında Juventus aradığı golü penaltıdan buldu.
Ceza sahası içinde Torreira’nın Thuram’a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Manuel Locatelli, Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti.
İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU
Juventus ataklarına karşı takımını ayakta tutan milli kaleci, kalesinde oluşan 1.65 gol beklentisine karşın tek golü penaltıdan yedi.
İlk yarıdaki istatistikleri şu şekilde;
Kurtarış: 3
İsabetli uzun pas: 2
Kazanılan hava topu: 1
#UCL | Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır’dan enfes kurtarış.pic.twitter.com/qMY52asSyu— Spor Arena (@sporarena) February 25, 2026