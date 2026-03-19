Galatasaray'da Uğurcan Çakır, kalesinde büyüdü: Çabası İngiltere'de tur için yetmedi!

Haberin Devamı

Galatasaray, konuk olduğu Liverpool deplasmanından 4-0 mağlup ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maça ise kaleci Uğurcan Çakır'ın muhteşem performansı damga vurdu.

SZOBOSZLAI'YE ENGEL OLAMADIK

Karşılaşmaya yoğun baskıyla başlayan İngiliz ekibi, temsilcimizin kalesini ilk yarıda birçok kez yokladı.

Ev sahibi ekip aradığı golü 25. dakikada buldu. Mac Allister’ın sağ kanattan yerden akıl dolu kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası civarında topla buluşan Dominik Szoboszlai sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

UĞURCAN ÇAKIR RESİTALİ





Gole rağmen Galatasaray'ın oyundan kopmamasını sağlayan tek isim Uğurcan Çakır oldu.

Haberin Devamı

Kalesinde tam 2.85 gol beklentisi oluşan milli eldiven, ilk yarıda tam 6 kritik kurtarışa imza attı.

Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile verdiği riskli geri pasta araya giren Mohamed Salah, bir anda Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Salah topu aşırtmak istese de kalesini zamanında terk eden Uğurcan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek mutlak bir golü önledi.

33. dakikada paslaşarak gelişen Liverpool atağında Wirtz, ceza yayı önünden pasını Szoboszlai’ye aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda Uğurcan sağ köşeye uzanarak topu mükemmel çeldi.

PENALTIYI DA ÇIKARDI

45+2. dakikada Jakobs'un müdahalesiyle Szoboszlai ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Raczkowski tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Mohamed Salah'ın vuruşunda, Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu çelerek gole izin vermedi.

🧱 UĞURCAN ÇAKIR! KALESİNDE DEVLEŞTİ! SALAH'IN PENALTISINI KURTARDI!

ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

İlk yarının duraklama dakikalarında ise Uğurcan adeta şov yaptı.

Önce Salah'ın dar açıdan yaptığı vuruşta başarılı olan milli kaleci, seken topta da Wirtz'in şutuna izin vermedi.

🧿 İlk yarının son anlarında Uğurcan Çakır önce Salah'ın ardından Wirtz'in yakın mesafeden çektiği şutlarda gole izin vermedi.

Haberin Devamı

İKİNCİ YARIDA 3 GOLE RAĞMEN DURMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde üst üste goller gören Uğurcan Çakır, konsantrasyonunu bir dakika bile kaybetti.

Milli eldiven, ikinci yarıda da 8 kurtarışa imza attı ve mücadeleyi 14 kurtarışla tamamladı.