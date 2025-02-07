×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da UEFA listesine eklenen üç isim belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA#UEFA Avrupa Ligi
Galatasarayda UEFA listesine eklenen üç isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 12:03

Galatasaray, UEFA listesine Carlos Cuesta, Roland Sallai ve Alvaro Morata'yı ekledi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda güncellenen UEFA listesinden Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'un isimleri çıkartılırken Carlos Cuesta, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın isimleri listeye yazıldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.

YENİ TRANSFERLER LİSTE DIŞINDA KALDI

Galatasaray'da yeni transferlerden Mario Lemina ve Ahmed Kutucu liste dışında kaldı.

Gözden KaçmasınSüper Ligde son dakika transfer gelişmeleri Galatasaraydan bir transfer daha Lemina ile Cuesta sonrası...Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri! Galatasaray'dan bir transfer daha! Lemina ile Cuesta sonrası...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!