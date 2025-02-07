Galatasaray'da UEFA listesine eklenen üç isim belli oldu

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Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda güncellenen UEFA listesinden Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'un isimleri çıkartılırken Carlos Cuesta, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın isimleri listeye yazıldı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.
YENİ TRANSFERLER LİSTE DIŞINDA KALDI
Galatasaray'da yeni transferlerden Mario Lemina ve Ahmed Kutucu liste dışında kaldı.