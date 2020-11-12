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Futbol
İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da üç izin günü

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Galatasaray'da üç izin günü
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Galatasaray, Süper Lig’in 9'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını 3 günlük izin sonrası Pazartesi saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Galatasarayda üç izin günü

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