Galatasaray'da tweet şaşkınlığı!

Galatasaray’da voleyboldan sorumlu yönetici Okan Böke önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamalar için özür diledi. Sarı kırmızılı yönetici önceki gün gece geç saatlerde kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, ‘Aslan ruhu’ ile oynayacağız. He şimdi bunu not edip seneye karşıma çıkaracaklara… Sözleşmesi devam eden bir yabancımız var, onunla da konuşacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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Bu karar camiada şok etkisi yaratırken Okan Böke dün ise önce attığı tweet’i sildi, ardından bir paylaşım daha yaparak hem özür diledi hem de bir daha kişisel hesabından sporla ilgili paylaşımda bulunmayacağını şu ifadelerle açıkladı: “Ben yazdığım tweet ile yanlış anlaşıldım, herkesten özür dilerim. Finans piyasalarındaki görüşlerim dışında tek bir tweet daha olmayacak bu mecrada.” Bu arada sarı kırmızılılarda erkek voleybol takımında 3, kadın takımında da 3 olmak üzere 6 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu 6 yabancı aynı zamanda voleybol şubesinin bütçesinin yüzde 30’unu oluşturuyor.