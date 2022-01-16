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Galatasaray'da tweet depremi

#Galatasaray#Burak Elmas#Işıtan Gün
Galatasarayda tweet depremi

Sarı kırmızılı yönetimde sular durulmuyor. Başkan Burak Elmas, 2009 ve 2011’deki tweetleri ortaya çıkan Gün’den istifasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Gün’ün futbol şubesindeki görevlerinin alınması ve disipline verilmesi bekleniyor. Sefada’nın 2013’teki bir tweeti de olay yarattı.

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G.Saray yönetiminde sular durulmuyor... Geçtiğimiz günlerde istifa eden Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü’nün ardından Işıtan Gün’ün de ayrılması gündeme geldi... Sosyal medyada önceki gece, Gün’ün Twitter hesabından 2009 ve 2011 yıllarında attığı bazı tweetler paylaşıldı. 30 Nisan 2011’deki tweetinde “5 yaşındaki kızı başka bir çocuğa sırasını verdi diye çıldırıp azarlayan anne: seni tekme tokat dövmek istedim” diye yazdığı ortaya çıkan Gün’ün, diğer tweetlerinde de kadınları aşağılayan ifadeler kullandığı görüldü. Bomba etkisi yaratan bu tweetlere, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başta olmak üzere çok sayıda kişi tepki gösterdi. Tepkiler üzerine başkan Elmas, “Kabul etmemiz mümkün değil. Işıtan Gün gereken açıklamayı yapacaktır” diye tweet attı.

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Işıtan Gün ‘Özür diliyorum’ dedi

Elmas’ın ardından Gün, Twitter’da “10 yıl evvel kullanmış olduğum ifadelerden üzüntü duyuyorum. Bunu neden bugün ortaya çıkartıldıklarını biliyorum. Özür diliyorum” açıklamasını yaptı. Başkan Elmas’ın Gün’den istifasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Gün’ün istifa etmemesi halinde futbol şubesindeki görevlerinden alınabileceği belirtildi. Ayrıca Işıtan Gün’ün kulüp disiplin kuruluna verilmesi de gündemde. Bir başka yönetici Selim Sefada’nın yine Twitter’dan cinsel çağrışımlar yapan bir tweeti de tepkilere yol açtı.

 

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