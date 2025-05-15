Galatasaray'da Türkiye Kupası zaferi sonrası açıkladı: En fanatik Galatasaraylı bile bunu tahmin edemezdi

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen attı.

OSİMHEN GALATASARAY’IN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCUSU OLDU

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Osimhen, Süper Lig’de de gol krallığında zirvede yer alıyor. mMaça 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yerini 72. dakikada Dries Mertens'e bıraktı.

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GALATASARAY, TÜRKİYE KUPASI'NI 19. KEZ KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Aslan, Trendyol Süper Lig'de pazar günü Kayserispor maçından da en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

6 YIL SONRA YENİDEN KAZANDI

Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 24. kez final oynadı. Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor'u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep'te tekrarladı.

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19. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor’u geçerek Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Cimbom, Türkiye Kupası'nı; 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kazandı. Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Güntekin Onay, Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı kazandığı mücadeleyi bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: DAVİNSON VARSA İŞLER YOLUNDA!

İki ekip cumartesi gecesi Trabzon’da karşılaştıklarında iki ana başlık çıkmıştı manşete.

Biri, Galatasaray’ın neredeyse tüm kornerlere vurması, maçın kilidini de öyle çözmeleriydi. İkincisi de, Trabzonsporlular’ın özellikle ilk 45’te Galatasaraylılar oyun kurarken yaptıkları bire bir markajdı. Top Muslera’nın ayağındayken Trabzonlular bire bir, beşe beş, kaç gerekiyorsa o kadar markörle tüm pas kanallarını kapamışlar; Uruguaylı kaleciyi uzun vurmaya zorlamışlardı. İlk devrenin sonunda Muslera’nın tam 23 uzun denemesi vardı. Birçoğu başarısızdı.

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Aradan geçen dört günde belli ki Okan Buruk’un ekibi tekrar aynı sıkıntıyı yaşamama adına çalışmalar yapmışlar. Dünkü finale daha birinci dakikadan itibaren önde baskıyla başladılar. Golü de daha beşinci dakikada Trabzon’un çıkarken yediği baskı sonucu kaptırdığı bir top ve presçi tim Osimhen-Yunus-Barış işbirliğiyle buldular. İlk devrenin ikinci yarısında Trabzonspor soldan Nwakaeme üzerinden bir kanal bulduysa da skoru değiştirebilecek yoğunlukta değildi bu.

BATAGOV ÇIKINCA MAÇ BiTTi

Maçın ikinci yarısının başlangıç düdüğüyle beraber de Osimhen’le ikinci golü buldu Galatasaray. Dünkü finalin ilk 45 dakikasında birçok pozisyonda Osimhen’le bire bir eşleşen adam Batagov’du. Ancak Ukraynalı stoperin sakatlanması sonrası Okay devraldı onun görevini. Batagov’dan kurtulur kurtulmaz da golünü attı zaten Osimhen...

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Biz Türkler futbolu her ne kadar forvetler üzerinden okumayı sevsek de, dün hem Osimhen, hem de Yunus mükemmel birer maç çıkarsalar da, ben manşete bu yıl sık sık yaptığım gibi Davinson’u çıkarmayı tercih ettim. Dün, Galatasaray’ın iki sezondur birçok kritik maçında olduğu gibi geri kazanma canavarı gibiydi Davinson. Bu sezon Davinson sahadayken Galatasaray’ın kaybettiği maç sayısı zaten o kadar az ki: Süper Kupayı Beşiktaş’a kaybettiklerinde Davinson sahada yoktu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys önünde yoktu. Avrupa’ya veda edilen 4-1’lik Alkmaar faciasında yoktu.

Davinson sahada yoksa sıkıntı var. Davinson varsa işler yolunda. Dün olduğu gibi...

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GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY GÜÇ FARKIYLA!

Sarı - kırmızılılar favoriydi ama kimse finalin bu kadar kolay geçeceğini tahmin edemezdi.

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde kupanın favorisiydi ancak en fanatik Galatasaraylı bile final maçının bu kadar kolay geçeceğini tahmin edemezdi. Trabzonspor, oyunun hemen hemen hiçbir bölümünde Galatasaray’a tehdit oluşturamadı. Trabzonspor’un topa sahip olduğu anlarda sarı kırmızılıların golleri geldi. Erken atılan Barış Alper Yılmaz golü kuşkusuz maçı Galatasaray için kolaylaştırdı.

GALATASARAY ÇOK RAHAT BiR MAÇ ÇIKARDI

Orta sahada Lemina-Torreira-Sara 3’lüsü çok baskın bir oyun sergilediler. Macar sağ kanat Sallai da sarı kırmızılı formayla en iyi maçlarından birini çıkarttı. Hücum bölgesinde Victor Osimhen’i işaret etmeye gerek yok bir kez daha maçın kahramanıydı Nijeryalı ama Yunus Akgün ve Barış Alper de çok üretken bir oyun sergilediler.



Maç Galatasaray açısından o kadar rahat geçti ki, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, pazar günü ligde oynanacak Kayserispor maçını düşünerek Osimhen’i bitime 20 dakika kala oyundan çıkarttı. Dün sarı kırmızılar güç farkıyla hak ederek kupayı kazandı.

TRABZONSPOR BEKLENTiNiN ALTINDA MÜCADELE ETTi

Trabzonspor ise beklentilerin altında bir mücadele gücüyle oynadı ancak teknik direktör Fatih Tekke’nin takımı 1 veya daha fazla gol bulacak fırsatlar yarattı. Trabzonspor savunması dün çok hamlesiz ve statik görüntüsüyle mağlubiyete davetiye çıkarttı.