Galatasaray'da transferde büyük hayal kırıklığı! Her puanı 1 milyon euro...

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Süper Lig’de oynadığı 18 maçta büyük hayal kırıklığı yaratan, son 7 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyerek 2019-2020 sezonundan sonra en uzun galibiyet hasretini yaşayan Galatasaray’da işler iyi gitmiyor...

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok genç isimle takviye eden sarı kırmızılılar, kadrosuna kattığı 6 futbolcunun bonservisi için 24,25 milyon Euro harcarken, sadece 24 puan toplayabildi. Başka bir anlamda Aslan, bugüne kadar aldığı her puan için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş oldu.

HARCAMA LİSTESİNDE AÇIK ARA ZİRVEDE

Sarı kırmızılılar, sezona birçok iddialı transferle girerken, Süper Lig’de yer alan toplamın dan daha fazla bonservis bedeli ödedi. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, yaptığı 6 transfere 24,25 milyon Euro’luk bonservis bedeli verirken, 17 takım toplamda 24,16 milyon Euro ödedi. Bu liste içerisinde yer almayan Fenerbahçe; 16,85 milyon Euro, Beşiktaş da bu yaz transfer döneminde 6,55 milyon Euro’luk bonservis harcaması yaptı.

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BONSERVİS ÖDENEN 4 İSİM SÜPER LİG'DE GOL ATAMADI

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 6 futbolcu Süper Lig’de toplamda sadece, 6 gol atabildi. Sarı kırmızılılarda Cicaldau ve Morutan 3’er gole imza atarken, Berkan, Nelsson, Barış Alper ve Sacha Boey gol katkısı veremedi. Bununla beraber Cicaldau ve Morutan 2’şer, Berkan da 1 kez asist yaptı.