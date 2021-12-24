Galatasaray'da transferde büyük hayal kırıklığı! Her puanı 1 milyon euro...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: İlk kademe herkes için aynıİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: İlk kademe herkes için aynı#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Burak Kapacak gerçeği Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı...Burak Kapacak gerçeği! Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı... #Burak Kapacak
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Erdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik miErdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik mi?#FETÖ
Kovid-19 geçirenler bunlara dikkat Ağrılarınız devam ediyorsa...Kovid-19 geçirenler bunlara dikkat! Ağrılarınız devam ediyorsa...#Koronavirüs
Sürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkayadan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendiSürpriz ikili... Haldun Demirhisar, Serenay Sarıkaya'dan sonra Aleyna Tilki ile görüntülendi#Aleyna Tilki
İşte Türkiyenin Suriyeden çekilme şartları Türk askeri ilk fırsatta ayrılacak iddiasına yalanlamaİşte Türkiye'nin Suriye'den çekilme şartları! 'Türk askeri ilk fırsatta ayrılacak' iddiasına yalanlama#Suriye
Yeni ekonomiye tematik düzenlemeler geliyorYeni ekonomiye tematik düzenlemeler geliyor#Ekonomi
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Herkes küçülürken Kutman büyüdüHerkes küçülürken Kutman büyüdü#Mehmet Kutman
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da transferde büyük hayal kırıklığı! Her puanı 1 milyon euro...

#Galatasaray#Süper Lig#Transfer
Galatasarayda transferde büyük hayal kırıklığı Her puanı 1 milyon euro...

Yaz transfer döneminin en bonkör kulübü olan Galatasaray, yatırımlarının karşılığını alamadı. Sezon başı kadrosuna kattığı Nelsson, Cicaldau, Morutan, Berkan, Barış Alper ve Boey’nin bonservislerine toplam 24.25 milyon Euro harcayan sarı kırmızılılar, ligde 18 haftada sadece 24 puan topladı ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı.

Haberin Devamı

Süper Lig’de oynadığı 18 maçta büyük hayal kırıklığı yaratan, son 7 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyerek 2019-2020 sezonundan sonra en uzun galibiyet hasretini yaşayan Galatasaray’da işler iyi gitmiyor...

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok genç isimle takviye eden sarı kırmızılılar, kadrosuna kattığı 6 futbolcunun bonservisi için 24,25 milyon Euro harcarken, sadece 24 puan toplayabildi. Başka bir anlamda Aslan, bugüne kadar aldığı her puan için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş oldu.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....Haberi görüntüle

HARCAMA LİSTESİNDE AÇIK ARA ZİRVEDE

Sarı kırmızılılar, sezona birçok iddialı transferle girerken, Süper Lig’de yer alan toplamın dan daha fazla bonservis bedeli ödedi. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, yaptığı 6 transfere 24,25 milyon Euro’luk bonservis bedeli verirken, 17 takım toplamda 24,16 milyon Euro ödedi. Bu liste içerisinde yer almayan Fenerbahçe; 16,85 milyon Euro, Beşiktaş da bu yaz transfer döneminde 6,55 milyon Euro’luk bonservis harcaması yaptı.

Galatasarayda transferde büyük hayal kırıklığı Her puanı 1 milyon euro...

Haberin Devamı

BONSERVİS ÖDENEN 4 İSİM SÜPER LİG'DE GOL ATAMADI

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 6 futbolcu Süper Lig’de toplamda sadece, 6 gol atabildi. Sarı kırmızılılarda Cicaldau ve Morutan 3’er gole imza atarken, Berkan, Nelsson, Barış Alper ve Sacha Boey gol katkısı veremedi. Bununla beraber Cicaldau ve Morutan 2’şer, Berkan da 1 kez asist yaptı.

Galatasarayda transferde büyük hayal kırıklığı Her puanı 1 milyon euro...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA