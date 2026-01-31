Galatasaray'da transfer zirvesi! 4 yıldız listede

Haberin Devamı

Devre arası takviyelerinde Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlelerini tamamlayan Galatasaray’da planlamalar süratle ilerliyor. Teknik kadro ve idareciler, orta alandaki ihtiyaçlara odaklanmış halde. Kulüp, transferi kısa sürede sonuçlandırma düşüncesinde.

Galatasaray’da Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk arasındaki transfer zirvesi dün de Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde devam etti.

DÖRT İSİM VAR

Sarı-Kırmızılılar, ara transferin son günlerinde bir orta saha oyuncusu kadroya katmaya kararlı. Listede öne çıkan isimler Vermeeren, Angel Gomes, Ugarte ve Onyedika.

ASIL BÜTÇE YAZA AYRILACAK

Başkan Dursun Özbek, sezonun son 5 ayını kiralık bir oyuncuyla tamamlayıp, asıl bütçeyi yaz dönemine saklama fikrini masaya getirmiş durumda.

