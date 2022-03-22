Galatasaray'da transfer skandalı Erick Pulgar! Meğer Torrent, Gedson Fernandes'i istemiş

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Christian Luyindama’nın Al Taawon Kulübü’ne gidişi ve Pulgar’ın transferinde kilit rol oynayan Sportif Direktör Luis Campos'un hamleleri tartışma yarattı.

Uzun süredir ön libero takviyesi adına mesai harcayan Galatasaray, Arsenal’de forma giyen Mohamed Elneny ile temasa geçmişti. Ancak Mısırlı futbolcu yeniden Türkiye’ye dönebilmek için sarı kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro talep etti. Bu maliyeti yüksek bulan Galatasaray’a, Luis Campos, Erick Pulgar’ı önerdi. Şilili ön libero için devreye girildi. İtalya Serie A’da 6 sezonda 188 karşılaşmaya çıkan Pulgar, Fiorentina’dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı.

Ancak Şili'li oyuncu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Henüz 90 dakikası olmayan, son iki lig maçında ve Avrupa Ligi'ndeki Barcelona sınavlarında kulübeden çıkamayan 28 yaşındaki futbolcuya, tam bir transfer skandalı gözüyle bakılıyor. Campos'un önerisiyle alınan Pulgar'ı, Domenec Torrent'in ilk başta veto ettiği için oynatmadığı iddia edildi.

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GEDSON FERNANDES'İ TORRENT DE ÇOK İSTEDİ

İspanyol hocanın, o dönem gündemde olan Gedson Fernandes'i çok istediği, hatta orta alandaki hücuma çıkış kurgusunu genç oyuncu üzerinden hazırladığı, ancak bu transfer gerçekleşmeyince ciddi bir rahatsızlık duyduğu belirlendi. Pulgar ise şu ana kadar Alanyaspor ve Kayserispor karşısında 8 dakika, Göztepe karşısında 62 dakika ve Konyaspor karşısında 59 dakika süre alabildi.

BAŞKAN BURAK ELMAS NE DEDİ?

Tepkiler üzerine dün GSTV’ye çıkan Elmas şunları söyledi:

“Gedson görüştüğümü oyunculardan biriydi. Menajerlerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz o oyuncuyu istiyorsak menajeriyle konuşuruz. Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro ve yabancı planlamamızda öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok, sözleşmesi olan oyuncularımız var.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson’u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Sosyal medyada hem taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden bir takım odakların çalışmaları var. Çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

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