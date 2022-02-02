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Galatasaray'da transfer sihirbazı Luıs Campos sahnede! Asıl hedef 70 milyon Euro

#Galatasaray#Luıs Campos#Pulgar
Galatasarayda transfer sihirbazı Luıs Campos sahnede Asıl hedef 70 milyon Euro
Ali Naci Küçük

Galatasaray’ın danışmanlık için anlaştığı Portekizli futbol adamı, görevine hızlı başladı. Pena, Gomis ve Pulgar’ın transferi sonrası kadroda yer açması gereken Cimbom’un imdadına Luis Campos yetişti. Portekizli futbol adamı, Luyindama’yı Al Taawon’a önerirken; transfer tüm maliyeti, Suudi ekibi tarafından karşılanacak şekilde tamamlandı. Sözleşmeye 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da konuldu.

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Luıs Campos ile el sıkışan ve dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı ile çalışmaya başlayan Galatasaray’da yönetimin attığı bu adım, kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Christian Luyindama’nın Al Taawon Kulübü’ne gidişi ve Pulgar’ın transferinde kilit rol oynayan Luis Campos’tan, sarı kırmızılıların beklentisi ise çok daha yüksek. Galatasaray, dünya futbolunda ses getiren transferlere imza atan, görev yaptığı dönemde Monaco ve Lille’e yüz milyonlarca Euro kazandıran Campos ile sezon sonunda daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. Portekizli ismin hamlelerini ve Galatasaray’ın Campos planını Hürriyet açıklıyor.

Luyindama krizini kısa süre içinde çözdü

Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar’ı kadrosuna katan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kadroda acilen yer açması gereken sarı kırmızılıların imdadına Luis Campos yetişti. Gözden çıkarılan Christian Luyindama için Antwerp ve Porto devreye girse de bu iki kulübe de transferi Galatasaray’ın göz ettiği menfaatler çerçevesinde gerçekleşmedi. Ayrılık yılan hikayesine dönerken Luyindama da kendisini bedelsiz dahi göndermeye hazır olan Galatasaray’dan, ligin 2. yarısındaki hak edişlerinin bir kısmını talep etti.

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Vatandaşı Jose Gomes’e önerdi, ayrılık gerçekleşti

Bu noktada devreye sarı kırmızılıların danışmanı Luis Campos girdi. Ünlü futbol adamı, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’un teknik direktörü Jose Gomes ile görüştü. Vatandaşı olan Portekizli teknik adama Christian Luyindama’yı önerdi. Ve kısa sürede tecrübeli stoper, Al Taawon’a kiralanırken, Demokratik Kongolu futbolcunun da tüm maliyeti ve hakları Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacak şekilde anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda bedelsiz olarak kiralanan Luyindama için sözleşmeye 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu maddesi konulduğu öğrenildi.

Şilili ön libero Erick Pulgar’ın transferinde de başrol oynadı

Uzun süredir ön libero takviyesi adına mesai harcayan Galatasaray, Arsenal’de forma giyen Mohamed Elneny ile temasa geçti. Ancak Mısırlı futbolcu yeniden Türkiye’ye dönebilmek için sarı kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro talep etti. Bu maliyeti yüksek bulan Galatasaray’a, Luis Campos, Erick Pulgar’ı önerdi. Şilili ön libero için devreye girildi. İtalya Serie A’da 6 sezonda 188 karşılaşmaya çıkan Pulgar, Fiorentina’dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı. Pulgar’ın da yarın Türkiye’de olması bekleniyor.

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ASIL HEDEF SEZON SONUNDA 70 MiLYON EURO KAZANMAK

Alman, Fransız ve İspanyolların takip ettiği Kerem, Roma; Newcastle ile Napoli’nin takibindeki Marcao; Inter’in izlediği Nelsson ile Fransızların radarındaki Muhammed, Campos’un aracılığıyla satılıp kulübe nefes aldırılacak.

Görev süresi boyunca kulübe hem oyuncu transferi hem de kadro planlaması konusunda destek verecek olan Luis Campos özellikle sarı kırmızılı takımın Avrupa vitrininde dikkat çeken 4 yıldızının satışında da başrolde olacak.

KULÜP MADDi OLARAK RAHATLAYACAK

Alman, Fransız ve İspanyol ekiplerinin izlediği Kerem Aktürkoğlu; Roma, Newcastle ile Napoli’nin radarındaki Marcao; Inter’in izlediği Victor Nelsson ile Fransız kulüplerinin ilgi alanındaki Mustafa Muhammed, Galatasaray’ın şu an en çok gelir beklediği oyuncular olarak öne çıkıyor. Bu satışlarla kulüp maddi olarak da nefes alacak.

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GENÇLERE YATIRIM DEVAM EDECEK

Sarı kırmızılılar, Portekizli futbol adamının vizyonu ve dünya futbolundaki konumunu kullanıp 4 oyuncudan en az 60-70 milyon Euro bandında transfer geliri elde etmeyi amaçlıyor. Oyuncu satışı ile ekonomik yapıyı düzeltmek, genç futbolculara da yatırımını sürdürmek isteyen Galatasaray, Luis Campos’un üstün pazarlama başarısını ilk etapta bu 4 oyuncusunun transferinde kullanacak.

GELEN PARA DOĞRU HARCANACAK

Campos söz konusu bu 4 futbolcunun satışının yanı sıra Galatasaray’ın elde edeceği geliri de doğru isimlere kullanması için çaba harcayacak. Önümüzdeki süreçte kadro planlaması adına kulübe futbolcu önerecek.

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#Galatasaray#Luıs Campos#Pulgar

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