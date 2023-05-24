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Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Mertens ve Sergio Oliveira'nın yerine iki dünya yıldızı birden...

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#Galatasaray#Transfer#Firmino
Galatasarayda transfer operasyonu başladı Mertens ve Sergio Oliveiranın yerine iki dünya yıldızı birden...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:00

Dries Mertens'in yerine 10 numara arayan Galatasaray, tıpkı Belçikalı yıldız gibi forvet ve forvet arkası olarak oynayabilen dünyaca ünlü yıldız için bir kez daha harekete geçiyor. Takımına veda eden Brezilyalı golcü bonservis bedeli olmadan transfer edilebilir. Sergio Oliveira'nın yerine 8 numara arayışında olan Galatasaray'ın orta sahadaki ilk adayı ise belli oldu.

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Galatasaray'da ikinci Roberto Firmino operasyonu başladı. Sarı Kırmızılı kulübün transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur, İngiltere'ye yapacağı çıkarmada ilk olarak Brezilyalı yıldızın transferini bitirmeye çalışacak.

MERTENS'İN YERİNE FIRMINO

Yeni sezonda kadrosunu Dries Mertens'in yerine alınacak 10 numarayla güçlendirmeyi hedefleyen Cim Bom, tıpkı Belçikalı futbolcu gibi hem forvet hem de forvet arkasında oynayabilen Roberto Firmino'yu bu pozisyon için düşünüyor.

İMZA PARASI ÖNERİLECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Liverpool'dan ayrılacağı kesin olarak açıklanan 31 yaşındaki hücumcunun bonservis bedeli bulunmuyor. Galatasaray cephesi de bonservis yerine imza parası önererek Firmino'yu ikna etmeye çalışacak.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Fanatik'in haberine göre; Firmino için daha önce yapılan girişimden istediği sonucu alamayan Sarı-Kırmızılılar'da, özellikle teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı nedeniyle bir operasyon daha gerçekleşecek. Buruk, Icardi ile Firmino'yu birbirine yakın kullanarak, Şampiyonlar Ligi'nde daha etkili bir hücum hattı oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

BARCELONA VE ATLETICO MADRID'İN TAKİBİNDE

Galatasaray açısından bu transferdeki en büyük engel, Avrupa devlerinin de Firmino'nun peşinde olması. Başta Barcelona ve Atletico Madrid olmak üzere birçok kulüp, Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

YAKIN ZAMANDA KARAR VERECEK

Uzun yıllardır forma giydiği Premier Lig'den de çok sayıda talibi olan Firmino, yakın zamanda bir karar verecek. Galatasaray cephesi, Sambacı'dan gelecek cevaba göre transfer rotasını yeniden belirleyecek.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Kulübe yakın kaynaklara göre Sarı Kırmızılı yönetim, bu transfer her ne kadar kolay görünmese de şartları sonuna kadar zorlayarak Roberto Firmino'yu Galatasaray'a kazandırmaya çalışacak.

8 NUMARA TRANSFERİ DE HEDEFLENİYOR

Cim Bom'un yaz döneminde takviye yapmayı planladığı pozisyonlardan biri de 8 numara. Özellikle de muhtemel Şampiyonlar Ligi macerası düşünülerek atılan adımlar doğrultusunda, daha tempolu, oyunun her iki yönünü de daha etkili şekilde oynayabilen bir oyun kurucu transferi hedefleniyor.

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RENATO SANCHES İÇİN RESMİ TEKLİF

Sergio Oliveira'nın son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle bu bölgeye de çok sayıda aday belirleyen Galatasaray'da ilk rota Paris olacak. Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran PSG ile yapılacak görüşmeler sırasında, 25 yaşındaki Portekizli orta saha Renato Sanches için de resmi teklif sunulacak.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın planı, genç yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. PSG'de istediği süreyi alamayan Renato Sanches de Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor.

JOKER ÖZELLİĞİ CEZBEDİYOR

Cim Bom dışında çok sayıda talibi bulunan Portekizli futbolcu, 8 numaranın yanı sıra yeri geldiğinde 10 numara, hatta 6 numaraya geçerek takımına katkı verebiliyor. Okan Buruk'u bu transferde en çok cezbeden detay da, Sanches'in bu joker özelliği oldu.

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SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Taraflar arasındaki resmi görüşmenin önümüzdeki haftaya kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Masadaki formül her ne kadar satın alma opsiyonlu kiralama formülü olsa da bonservis konusunda Galatasaray'ın düşündüğü seviyeden kapının açılması durumunda, genç oyuncunun doğrudan bonservisinin alınması da gündeme gelecek.

15 MİLYON EURO'YA GELDİ AMA...

PSG, sezon başında RENATO SANCHES'i Lille'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar ise 6-7 milyon Euro bandında bu transferi bitirmeye çalışacak.

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#Galatasaray#Transfer#Firmino

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