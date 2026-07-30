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Galatasaray'da transfer kararı! 40 milyon Euro

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Davinson Sanchez#Okan Buruk
Galatasarayda transfer kararı 40 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 11:02

Galatasaray'da, İtalyan kulüplerinin peşinde olduğu Davinson Sanczhez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona üst üste 5. kez şampiyon olma hedefiyle hazırlanan Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasarayda transfer kararı 40 milyon Euro

SÜRPRİZ İDDİA

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasarayda transfer kararı 40 milyon Euro

DAVINSON İÇİN 40 MİLYON

AS'ta yer alan habere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Como'nun peşinde olduğu Davinson Sanchez için 40 milyon euro bonservis bedelinin altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

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Galatasarayda transfer kararı 40 milyon Euro

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Kolombiyalı stoperin kalmasını istediği de belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Galatasarayda transfer kararı 40 milyon Euro

 

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#Galatasaray Transfer#Davinson Sanchez#Okan Buruk

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