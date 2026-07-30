Galatasaray'da transfer kararı! 40 milyon Euro

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona üst üste 5. kez şampiyon olma hedefiyle hazırlanan Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
SÜRPRİZ İDDİA
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.
DAVINSON İÇİN 40 MİLYON
AS'ta yer alan habere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Como'nun peşinde olduğu Davinson Sanchez için 40 milyon euro bonservis bedelinin altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.
OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR
Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Kolombiyalı stoperin kalmasını istediği de belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.