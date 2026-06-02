×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da transfer görüşmesi tıkandı! Şart belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Süper Lig Golcü#Bertuğ Yıldırım
Galatasarayda transfer görüşmesi tıkandı Şart belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 10:26

Galatasaray, Süper Lig'in genç golcüsü için Başakşehir ile görüşmelere başladı ancak transferde önemli bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın peşinde olduğu milli oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasarayda transfer görüşmesi tıkandı Şart belli oldu

Galatasaray yönetiminin, Bertuğ Yıldırım’ın temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde milli futbolcunun kadro planlamasındaki rolünü paylaştığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün genç oyuncuyu takımda üçüncü forvet olarak düşündüğünü ilettiği belirtildi. Ancak Bertuğ Yıldırım cephesinin bu plana sıcak bakmadığı ifade edildi.

Galatasarayda transfer görüşmesi tıkandı Şart belli oldu

Haberin Devamı

Genç futbolcunun temsilcisinin, oyuncularının üçüncü değil ikinci forvet pozisyonunda değerlendirilmesini istediklerini Galatasaray yönetimine bildirdiği kaydedildi.

 

Transferdeki bir diğer pürüz ise bonservis bedeli oldu. Galatasaray’ın bu transfer için yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı öğrenilirken, Başakşehir’in ise genç futbolcu için 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis talep ettiği belirtildi.

Galatasarayda transfer görüşmesi tıkandı Şart belli oldu

Taraflar arasındaki hem rol hem de bonservis konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle transfer görüşmelerinin şimdilik tıkandığı ifade ediliyor. Buna rağmen Galatasaray’ın Bertuğ Yıldırım’dan vazgeçmediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Galatasarayda transfer görüşmesi tıkandı Şart belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Süper Lig Golcü#Bertuğ Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!