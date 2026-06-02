Galatasaray'da transfer görüşmesi tıkandı! Şart belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın peşinde olduğu milli oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray yönetiminin, Bertuğ Yıldırım’ın temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde milli futbolcunun kadro planlamasındaki rolünü paylaştığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün genç oyuncuyu takımda üçüncü forvet olarak düşündüğünü ilettiği belirtildi. Ancak Bertuğ Yıldırım cephesinin bu plana sıcak bakmadığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Genç futbolcunun temsilcisinin, oyuncularının üçüncü değil ikinci forvet pozisyonunda değerlendirilmesini istediklerini Galatasaray yönetimine bildirdiği kaydedildi.

Transferdeki bir diğer pürüz ise bonservis bedeli oldu. Galatasaray’ın bu transfer için yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı öğrenilirken, Başakşehir’in ise genç futbolcu için 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis talep ettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki hem rol hem de bonservis konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle transfer görüşmelerinin şimdilik tıkandığı ifade ediliyor. Buna rağmen Galatasaray’ın Bertuğ Yıldırım’dan vazgeçmediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.