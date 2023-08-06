Galatasaray'da transfer gelişmesi! Gece yarısı duyurdular: Tete yakın...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerilen Tete transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce Beşiktaş'a önerilen daha sonra adı Fenerbahçe ile anılan ve son olarak Galatasaray'a önerildiği belirtilen Tete, geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında konuşmuştu.

Açıklamalarda bulunan Tete; Temsilcim kulüplerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Şu an İstanbul’dayım ve transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem de Avrupa’nın beş büyük liginden teklif var. Henüz netleşen bir durum yok.' demişti.

'GALATASARAY'A YAKIN'

Goal Brezilya'nın gece geç saatlerde duyurduğu habere göre; Tete, Galatasaray ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Brezilyalı oyuncu Galatasaray forması giymeye yakın.

TETE NE TALEP EDİYOR?

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Daha önce Tete'nin 10 milyon euro imza parası, 6 milyon euro maaş, sonraki satıştan da %30 'kendine pay' istediği iddia edilmişti.

ŞU AN BOŞTA

Tete'nin Shakhtar ile sözleşmesi devam etmesine karşın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA, Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Yönetmeliği’nin 7. ekinde düzenlemeye gitmişti. Böyle oyunculara 2024'ün haziranına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı.