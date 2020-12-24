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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu geri döndü!

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Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu geri döndü!
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

İzolasyon süreci tamamlanan ve son Kovid-19 testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı. Kovid-19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programının ise Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

Galatasaray’ın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun film gibi hayat hikayesiBaşakşehir altyapısından 3. Lig’e, oradan Galatasaray’a uzanan Kerem Aktürkoğlu’nun filmleri aratmayacak hikayesini Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük kaleme aldı.
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Peter Etebo'nun tedavisinin sürdüğü, Ryan Babel'in ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

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Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Galatasarayda Trabzonspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu geri döndü

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