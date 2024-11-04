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Galatasaray'da Tottenham mesaisi devam ediyor

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#GALATASARAY#Tottenham#UEFA AVRUPA LİGİ
Galatasarayda Tottenham mesaisi devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 15:12

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında ağırlayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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#GALATASARAY#Tottenham#UEFA AVRUPA LİGİ

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