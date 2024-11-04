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Galatasaray'da Tottenham maçı öncesi Victor Osimhen gelişmesi

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#Tottenham
Galatasarayda Tottenham maçı öncesi Victor Osimhen gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 15:33

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Avrupa sahnesinde zorlu mücadeleye çıkacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı kırmızılılar, savunma ve hücum çalışması yaptı.

8'e 2 pas çalışması ve üç takımlı turnuva yapan Galatasaray Tottenham maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada hazırlıklara yarın devam edeceği belirtildi.

OSIMHEN GELİŞMESİ

Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda ağrıları bulunan Victor Osimhen takımdan ayrı çalıştı. Bein Sports'un haberine göre hafif ağrıları bulunan Osimhen için sağlık ekibinin yoğun uğraş verdiği ve Tottenham maçına yetiştirmek için çaba sarf edildiği ifade edildi. Nijeryalı golcünün ciddi bir problemi olmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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Sakatlığını henüz atlatamayan Ismail Jakobs'un ise çalışmalarına bireysel olarak devam ettiği aktarıldı.

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#Tottenham

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