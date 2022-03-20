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Galatasaray'da Torrent'ten Muslera sürprizi! İki maçtaki gelir dudak uçuklattı...

#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig
Galatasarayda Torrentten Muslera sürprizi İki maçtaki gelir dudak uçuklattı...

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Fernando Muslera'ya forma verecek. Uruguaylı kaleci böylece, 14 hafta sonra formasına kavuşmuş olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Beşiktaş ve Barcelona maçlarında hatırı sayılır bir gelir elde etti.

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Barcelona ve Beşiktaş'la 8 gün içinde 3 zor maç oynayan Galatasaray, fizik olarak yıpranırken Gaziantep deplasmanında rotasyona gitmek zorunda kaldı. Teknik direktör Domenec Torrent kale, savunma ve orta sahada değişiklikler yapacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 13 Aralık 2021'de Sivas'ta sakatlanan Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor. Pena'nın yerine Uruguaylı 1 numarayla başlayacak olan Katalan hoca, sağ bekte Omar Elabdellaoui'yi tercih edecek. Babel'in kulübeye, Emre Kılınç'ın da ilk 11'e girmesi bekleniyor. Kart cezalısı Mohamed'in yokluğunda forvette Gomis'ten başka alternatif yok.

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90 BİN TARAFTARDAN 30 MILYON TL

NEF Stadyumu'nda dört gün içinde Beşiktaş ve Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'ın futbolu taraftarlarını, geliri ise yönetimin yüzünü güldürdü. 90 bin futbolsever, Aslantepe'deki son iki maçta tribünleri tıklım tıklım doldururken, bilet satışı ve kombinelerden yaklaşık 30 milyon TL gelir elde edildi.

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig

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