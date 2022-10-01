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Galatasaray'da Torrent'in ekibinde yer alan Ricard Segarra'nın yeni adresi Premier lig oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Domenec Torrent#Ricard Segarra
Galatasarayda Torrentin ekibinde yer alan Ricard Segarranın yeni adresi Premier lig oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 12:44

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Domenec Torrent'in ekibinde Galatasaray'ın kaleci antrenörü olarak görev yapan Ricard Segarra, Premier Lig ekibi Brighton'da yeni menajer Roberto De Zerbi'nin ekibine katıldı.

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray 'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Ricard Segarra'nın yeni durağı Premier Lig oldu. Segarra, Brighton'ın yeni menajeri Roberto De Zerbi'nin ekibine katıldı.

Brighton'da Graham Potter'ın Chelsea'ye gidişi sonrası menajerlik görevine Roberto De Zerbi getirilmişti. Premier Lig ekibi, De Zerbi'nin ekibine üç yeni ismin eklendiğini açıkladı. Agostino Tibaudi, Enrico Venturelli'nin yanı sıra kaleci antrenörü olarak Ricard Segarra'nın ekibe katıldığı duyuruldu.

Ocak 2022'ye kadar kariyerini Barcelona'nın alt yaş grubu takımlarında kaleci antrenörü olarak geçiren Segarra, Ocak ayında ise Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile birlikte Sarı-Kırmızılılar'a gelmişti. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'dan ayrılan 52 yaşındaki kaleci antrenörü yoluna Brighton ile devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Domenec Torrent#Ricard Segarra

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