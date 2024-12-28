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Galatasaray'da Torreira'ya 2. Lig'den sürpriz talip!

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#Galatasaray#Transfer#Lucas Torreira
Galatasarayda Torreiraya 2. Ligden sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 18:53

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Lucas Torreira'ya ülkesinden bir kulübün talip olduğu ileri sürüldü.

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Galatasaray'ın başarılı yıldızlarından Lucas Torreira için flaş bir transfer iddiası geldi.

Uruguay basınında yer alan habere göre; Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

City Football Group'a bağlı olan ve Uruguay 2. Lig'inde mücadele eden Montevideo'nun yıldız orta saha için kısa sürede Galatasaray'a teklif yapacağı kaydedildi. Montevideo City Torque'nin, Galatasaray'a yakın zamanda kiralama teklifi yapabileceği belirtilirken bu transferin zor olduğunun da altı çizildi.

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GALATASARAY BIRAKMIYOR

Galatasaray, takımın önemli isimlerinden olan Lucas Torreira'yı reddedemeyecekleri bir teklif gelmediği sürece bırakmak istemiyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan ve Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira, 105 maçta 2 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.

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#Galatasaray#Transfer#Lucas Torreira

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