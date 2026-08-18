Galatasaray'da Torreira kararÄ±: Yeter ki kal!

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Kadrosunu gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Galatasaray'da Lucas Torreira konusunda sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor.

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± nedeniyle gÃ¼venli endiÅŸesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen UruguaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n, TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lmak iÃ§in menajerine talimat verdiÄŸi iddia edilmiÅŸti.

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ArdÄ±ndan TNT Sports'ta yer alan habere gÃ¶re; Torreira'nÄ±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten ayrÄ±lÄ±p, Ä°talya'ya transfer olmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Haberde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ÅŸimdiden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§enekler arasÄ±nda Fiorentina'nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. AyrÄ±ca transferin kiralÄ±k olarak tamamlanmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde yer aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Oyuncunun Galatasaray'daki geleceÄŸinin nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi merak edilirken Takvim'de yer alan habere gÃ¶re sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim UruguaylÄ± takÄ±mda tutmak iÃ§in giriÅŸimlerde baÅŸladÄ±.

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Haberde yÃ¶netimin Torreira hakkÄ±nda son dÃ¶nemde Ã§Ä±kan iddialar sonrasÄ±nda harekete geÃ§tiÄŸi ve oyuncunun maaÅŸÄ±na zam yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Torreira, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bir gÃ¼n benim de burada maceram sona erecek. AcÄ±sa da buranÄ±n taraftarÄ± olacaÄŸÄ±m. Asla Galatasaray'Ä±n parÃ§asÄ± olmaktan vazgeÃ§meyeceÄŸim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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