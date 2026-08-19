Galatasaray’da Torreira için flaş iddia! Fiorentina ile prensipte anlaştı

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Galatasaray’da Lucas Torreira’nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolò Schira, Fiorentina’nın Uruguaylı futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Torreira geri dönmek istiyor

Schira’nın paylaşımına göre Torreira, yeniden Fiorentina forması giymek istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan ayrılmaya hazır olduğu ve Floransa’ya dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Transfer Fagioli’ye bağlı

Ancak Torreira transferinin gerçekleşmesi için Fiorentina’da Nicolò Fagioli’nin takımdan ayrılması gerekiyor. İddiaya göre İtalyan ekibi, Fagioli’nin ayrılması halinde Torreira transferini hayata geçirecek.

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Oulaï’nin alternatifi olacak

Schira ayrıca Torreira’nın Fiorentina’ya transfer olması halinde Oulaï’nin alternatifi olarak değerlendirileceğini aktardı. Böylece Uruguaylı futbolcunun transferinin, Fagioli’nin geleceğine bağlı olduğu belirtildi.