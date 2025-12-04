Galatasaray'da TFF'ye Yasin Kol tepkisi: 'Sabrımız bitmiştir'

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'a bu hafta maç atamasına sarı-kırmızılı kulüpten tepki geldi.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün Youtube kanalına konuştu.

İşte Abdullah Kavukcu'nun sözleri;

İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz.

DAVETE KATILMAYACAĞIZ

TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar.

SABRIMIZ BİTMİŞTİR

Bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyorum dedim. Son iki haftadır yaptıklarıyla sağ olsunlar, hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır, artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir.