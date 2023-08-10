Galatasaray'da Tete geliyor, Zaniolo gidiyor! Rashica ise...

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Galatasaray, bir süredir uğraştığı Tete transferinde mutlu sona ulaştı.

Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı kulübe imza atacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek.

Sarı kırmızılı takım böylece Şampiyonlar Ligi öncesi kadrosuna hücuma yönelik, golcü bir kanat oyuncusu dahil etmiş oldu.

ZANIOLO GİDİYOR

Tete transferinde mutlu sona ulaşılmasıyla Nicolo Zaniolo için ayrılık süreci başlatılacak.

Sarı kırmızılıların hedefi, İtalya’dan Juventus’un yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinin talip olduğu Zaniolo’yu en az 30 milyon Euro’ya satmak.

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Eğer bu plan tutarsa, sadece 6 ay önce 15 milyon Euro’ya alınan İtalyan futbolcudan yüzde 100 kâr edilmiş olacak.

RASHICA DA GELECEK

Galatasaray diğer taraftan Milot Rashica’nın transferi için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor. Rashica, sağ kanatta Tete ile değişmeli oynayacak.