Galatasaray'da Terim'in planı: Sörloth'a Ryan Donk kelepçesi!
Galatasaray'da Marcao’nun iyileşmesi ve Emin Bayram’ın Başakşehir maçındaki başarılı oyunu Ryan Donk’un stoperden orta sahaya çekilmesini gündeme getirdi.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK -Stoperin Marcao-Emin, orta sahanın Donk-Belhanda-Seri’den oluşup Ömer’in sol kanada kaydırılma düşüncesi ön plana çıksa da Trabzon’un en önemli gol silahı Sörloth’un sahada çok fazla fırsat bulabileceği ve bu durumun sorun yaratacağı görüşü öne çıktı.
GOLCÜYE NEFES ALDIRMAYACAK
Bu nedenle Donk’un orta sahaya çekilme planı rafa kalktı. Tüm kulvarlarda 28 golü bulunan Sörtloh’u marke etmek için Hollandalı, stoperde oynatılacak.
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