×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Ter Stegen iddiası! Muslera yerine dev kaleci

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ter Stegen#Süper Lig
Galatasarayda Ter Stegen iddiası Muslera yerine dev kaleci
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 07:00

Efsane kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni eldiven arayışına girişen Galatasaray, gözünü Ter Stegen'e döndürdü.

Haberin Devamı

Fernando Muslera dün İstanbul’dan ayrılırken yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın Barcelona’nın file bekçisi Andre ter Stegen’i istediği öne sürüldü.

Gözden KaçmasınLeroy Sane resmen Galatasarayda Dün gece İstanbula geldi, uçağını 1 milyon kişi canlı izlediLeroy Sane resmen Galatasaray'da! Dün gece İstanbul'a geldi, uçağını 1 milyon kişi canlı izlediHaberi görüntüle

TER STEGEN ÇIKARMASI

İspanyol basınından Fichajes, Alman file bekçisine sarı kırmızılılar ile birlikte Premier Lig ekibi Manchester United ile Suudi Arabistan kulubü Al Hilal’in de talip olduğunu yazdı.

Haberde Ter Stegen’in kulübünden 42 milyon Euro civarıda olan alacaklarını talep ettiği Katalan kulübünün yöneticilerinin de yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığına vurgu yapıldı.

Gözden KaçmasınArda Güleri bekleyen tehlike Real Madriddeki yeni engel: Franco MastantuonoArda Güler'i bekleyen tehlike! 'Real Madrid'deki yeni engel: Franco Mastantuono!'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ter Stegen#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!