Galatasaray'da Ter Stegen iddiası! Muslera yerine dev kaleci

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Fernando Muslera dün İstanbul’dan ayrılırken yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın Barcelona’nın file bekçisi Andre ter Stegen’i istediği öne sürüldü.

TER STEGEN ÇIKARMASI

İspanyol basınından Fichajes, Alman file bekçisine sarı kırmızılılar ile birlikte Premier Lig ekibi Manchester United ile Suudi Arabistan kulubü Al Hilal’in de talip olduğunu yazdı.

Haberde Ter Stegen’in kulübünden 42 milyon Euro civarıda olan alacaklarını talep ettiği Katalan kulübünün yöneticilerinin de yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığına vurgu yapıldı.